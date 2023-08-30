Аэропорт может появиться в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 19:54, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР может быть открыт первый аэропорт, проработать возможность поручил Новак. Аэропорт позволит увеличить поток туристов в "Архыз".

Предложения по строительству в Карачаево-Черкесии первой авиагавани поручил проработать вице-премьер Александр Новак.

Первый в республике аэропорт может быть возведен в Черкесске, об этом ранее говорил инвестор всесезонного курорта "Архыз" Александр Ткачев.

"Сейчас, чтобы добраться в "Архыз" от ближайшего аэропорта Минеральных Вод, требуется 4 часа. Новый аэропорт позволит сократить время пути для туристов до 1 часа. <...> Безусловно, это важный проект, и мы, бизнесмены, на условиях государственно-частного партнерства с удовольствием будем участвовать в строительстве аэропорта"

– Ткачев

Сегодня Новак по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию "Архыза" поручил проработать вопрос строительства как аэропорта, так и автодороги Архыз-Красная Поляна. Новая транспортная инфраструктура позитивно скажется на потоке туристов на курорт. Ожидается, что через семь лет "Архыз" сможет удвоить турпоток.

Карачаево-Черкесия на сегодняшний день - единственный республика Северного Кавказа, не имеющая ни одного аэропорта.