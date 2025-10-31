Вестник Кавказа

Австрийская авиакомпания соединит Вену и Тегеран

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Austrian Airlines после паузы в несколько месяцев возобновляют полеты из Вены в Тегеран. Первый рейс состоится чуть менее чем через две недели.

Авиакомпания Austrian Airlines возобновит прямые рейсы между Веной и Тегераном. Об этом пишет иранская пресса.

Первый после паузы полет по данному направлению состоится 12 ноября.

По данным агентства Mehr, через несколько месяцев также состоится запуск рейса Тегеран-Франкфурт. Полеты будет выполнять авиакомпания Lufthansa.

Напомним, ряд авиакомпаний остановили полеты в Иран после обострения ирано-израильского конфликта, произошедшего в начале лета.

ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана в ночь с 12 на 13 июня. Ответ ИРИ последовал в течение следующих суток. Через неделю после этого удары по военным объектам Ирана нанесли уже Соединенные Штаты, а еще спустя несколько дней стало известно о прекращении огня между Израилем и Исламской Республикой.

