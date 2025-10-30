В аэропортах Грузии поставлен рекорд по авиарейсам

В Грузии на 18% выросло количество выполненных за год рейсов. Общее число рейсов составило рекордные 29 тыс.

В Грузии за девять месяцев года на 18% выросло число авиарейсов. Общее количество выполненных рейсов в стране составило почти 29 тысяч, что стало историческим рекордом, информирует Агентство гражданской авиации.

Число регулярных рейсов в стране достигло 22 тыс, чартерных - свыше 6 тыс.

Также на 14% зафиксирован рост количества перевезенных пассажиров. Всего за прошлый год грузинскими аэропортами воспользовались 6,5 млн человек.

Первенство по перевозкам закрепилось за венгерским лоукостером Wizz Air. Авиаперевозчиком воспользовались более миллиона пассажиров в Грузии.