В аэропортах Грузии поставлен рекорд по авиарейсам

В Грузии на 18% выросло количество выполненных за год рейсов. Общее число рейсов составило рекордные 29 тыс.

В Грузии за девять месяцев года на 18% выросло число авиарейсов. Общее количество выполненных рейсов в стране составило почти 29 тысяч, что стало историческим рекордом, информирует Агентство гражданской авиации. 

Число регулярных рейсов в стране достигло 22 тыс, чартерных - свыше 6 тыс. 

Также на 14% зафиксирован рост количества перевезенных пассажиров. Всего за прошлый год грузинскими аэропортами воспользовались 6,5 млн человек. 

Первенство по перевозкам закрепилось за венгерским лоукостером Wizz Air. Авиаперевозчиком воспользовались более миллиона пассажиров в Грузии.

