Грузия получит стратегию на 10 лет

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство начинает разрабатывать 10-летнюю стратегию страны. Подробностей создания документа глава правительства не сообщил.

"У нас будет конкретный путеводитель, в соответствии с которым мы обеспечим последовательное и стабильное развитие страны в последующие годы"

- Ираклий Кобахидзе

Также премьер заявил, что пока не планирует сообщать подробности обсуждения документа.

"Более подробная информация станет известна общественности позже"

- Ираклий Кобахидзе

Стратегия "Грузинской мечты"

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы на сегодняшний день стратегические задачи правящей партии "Грузинская мечта", которые ей понадобится решать в течение следующих десяти лет.

"Ключевая стратегическая задача — развитие образования и молодежной политики. Этого требует здравый смысл. Последние полтора года регулярных протестов показали, что значительная часть молодежи в Грузии не воспринимает свою страну как отдельный субъект международных отношений. Для них Грузия незначительна сама по себе, без Америки или Европы – и это безусловно продукт низкой политической культуры и соответствующего образования. Когда в стране вырастают люди, которых волнует не то, кто премьер-министр, а то, кто посол США или представитель ЕС – это серьезная проблема", - прежде всего сказал он.

"Один из грузинских политиков либертарианского толка как-то сказал: "Моим патриархом является не Илия II, а посол Америки Келли Дегнан" – и таких людей среди грузинской молодежи сейчас много. Поэтому, я думаю, первым номером в десятилетней стратегии должна идти общая реформа политической культуры. Отчасти именно этим и обоснован запрос к Конституционному суду на упразднение "Единого национального движения". А вторым номером пойдет фундаментальная реформа системы образования, чтобы вузы обеспечивали страну образованными и экспертными умами, а не воспринимались как платформа для того, чтобы легко и быстро уехать в Европу и не вернуться в страну. Наша система образования действительно ведь сформирована только для максимально быстрой интеграции в европейство и воспринимается как плацдарм для эмиграции", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"Добавлю, что сегодняшняя система высшего образования в грузинских университетах основана на идее гражданского общества, так что она сосредоточена не на обучении науке и экспертным знаниям, а на гражданском активизме и защите демократических ценностей (а что такое демократические ценности, определяют западные дипломаты). Это уже всем очевидно, и это совершенно не совпадает с требованиями грузинского государства к образованию", - прибавил политолог.

Третьим пунктом основатель SIKHA Foundation предлагает поставить модернизацию экономики республики, четвертым – суверенизацию армии. "Большинство предыдущих реформ грузинской экономики было ориентировано, опять же, на Европу. Сейчас мы видим, что экономическая активность Грузии при всем стремлении сохранять европейские стандарты расширяется на Индию, Китай и Центральную Азию. Что касается армии, то в нашей доктрине всегда был пункт, что грузинские войска – это придаточная частью НАТО. Однако в НАТО в 2024 году Грузию убрали даже из упоминаний, то есть этот подход более не актуален. Поэтому реформа военных сил обязательна. Понимание, что НАТО не поможет, если не дай Бог что-то произойдет, уже есть", - подчеркнул он.

Перспективы "Грузинской мечты"

Создание десятилетней стратегии сейчас, после 13 лет доминирования "Грузинской мечты" в политическом поле Грузии неизбежно ставит вопрос: сможет ли правящая партия реализовать новые стратегические планы. "Это палка о двух концах, буквально как декоммунизация, когда организующие процесс люди должны быть готовы, что реформы приведут к их смещению. В какой-то момент придется выбирать между двумя вариантами: или политическая сила разумно идет в этом направлении и в нужный момент отстраняется, или никуда не уходит, из-за чего реформы останавливаются. Пока что мы можем сказать, что нет никаких предпосылок для сомнения в том, что "Грузинская мечта" будет править Грузией минимум до парламентских выборов 2028 года, ели не случится некий непредсказуемый общественный бунт", - отметил Арчил Сихарулидзе.

"Если стратегические планы начнут выполняться уже в ближайшее время, то к 2028 году должны будут появиться новые, пусть маленькие, оппозиционно настроенные партии, и не связанные с внешней оппозицией, и не являющиеся придатком власти. В обществе Грузии есть спрос на здоровую, национально ориентированную оппозицию – не на то, чтобы в стране были тысячи партий, а на то, чтобы у "Грузинской мечты" были хотя бы 2-3 серьезные альтернативы. К 2032 году, если планы будут претворяться в жизнь стабильно и власть поможет новой оппозиции сформироваться нормально, "Грузинской мечте" станет уже сложно удерживаться в однопартийном формате парламентского большинства", - пояснил политолог.

"Важно, что в этих расчетах я не учитываю такой важный фактор, как усталость от "Грузинской мечты", которая накапливается с каждым годом. Это естественно при любой власти. Если "Грузинская мечта" создаст здоровые условия для формирования реальной оппозиции, рано или поздно она станет жертвой этой оппозиции. Главное, чтобы правящая партия задала сами себе вопрос, готова ли она к такому повороту событий? Смысл тренировки преемников именно в том, что в какой-то момент вас должны заменить. Если к этому моменту у "Грузинской мечты" не будет готовности передать власть, возможны попытки узурпации правления в стране", - заключил основатель SIKHA Foundation.