В Грузии рассказали о ходе строительства дороги Квешети-Коби

Прокладывание нового участка Квешети-Коби на Военно-Грузинской дороге продолжается в Грузии. На сегодняшний там продолжаются работы по облицовке тоннеля для эвакуации.

Строительство участка автомагистрали Квешети-Коби продолжается в Грузии на дороге, которая ведет к границе с Россией. Подробности рассказал глава Мининфраструктуры Реваз Сохадзе.

"Что касается коридора "Север-Юг", то строительство автодороги Квешети-Коби – поистине уникальный проект для всего региона"

– Реваз Сохадзе

Он напомнил, что ранее был построен тоннель Квешети-Коби длиной 9 км, причем для строительства использовалась тоннелепроходческая машина, созданная специально для этого проекта. Сейчас идут работы по облицовке эвакуационного тоннеля.

Министр уточнил, что полностью тоннель предполагается построить в первой половине будущего года. Он уточнил, что строителям предстоит преодолеть сложный участок, на котором создается уникальный арочный мост – его высота составляет 166 м. Сохадзе уточнил, что этот мост станет наиболее сложным в Восточной Европе.

Глава Мининфраструктуры добавил, что предвидятся возможные задержки в сроках строительства в связи со скорым наступлением. Сейчас, пояснил он, ведомство и подрядчик рассматривают возможность задействования новейших технологий, чтобы не прекращать строительство во время ненастья.

Грузия позиционирует Военно-Грузинскую дорогу как часть международного транспортного коридора "Север-Юг".