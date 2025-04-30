Авиабилеты в Абхазию обрели популярность у жителей Нижнего Новгорода

По данным сервиса "Туту", нижегородцы приобрели свыше 60% билетов в Абхазию на лето. Лидерами по покупкам в мае оказались москвичи.

Более 60% авиабилетов в Абхазию на лето приобретают жители Нижнего Новгорода, согласно данным сервиса "Туту".

При этом в первые дни открытия аэропорта в Сухуме, с 1 по 12 мая, по покупкам авиабилетов в республику лидировали жители Москвы, сообщила глава маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих в интервью изданию Газета.ru.

"16% авиабилетов на лето приобрели петербуржцы, по 7% — красноярцы и сыктывкарцы, 4% — челябинцы, 2% — тюменцы"

- Екатерина Долгих

Стоит отметить, что сегодня состоится первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум.

Напомним, что Сухумский аэропорт начал работу 1 мая после 30-летнего перерыва.