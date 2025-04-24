Астана приняла фестиваль "С Россией в сердце"

В столице Казахстана сегодня прошел фестиваль "С Россией в сердце", в программе которого были выступления творческих коллективов национально-культурных центров Астаны.

В духовном культурном центре Успенского собора столицы Казахстана Астаны сегодня прошел большой фестиваль казахстано-российской дружбы – его участники представили гостям обширную концертную программу, которая была тепло встречена жителями и гостями города.

Это был уже 13-й по счету фестиваль, приуроченный ко Дню России, и носил он соответствующее название - "С Россией в сердце", передает Sputnik Казахстан.

"Мы понимаем, что Россию и Казахстан испокон веков связывают узы дружбы, добрососедства и понятно, что после того, что нашим народам пришлось пройти через общие сложности, общие победы, общее прошлое"

- советник-посланник посольства России в Казахстане Юрий Мельник

Дипломат, открывавший фестиваль, выразил уверенность в том, что у огромного числа казахстанцев в сердце есть особое место для России, как и у многих россиян, которые испытывают теплые чувства к Казахстану.

На праздновании выступили творческие коллективы национально-культурных центров Астаны, которые порадовали гостей искрометными и проникновенными песнями и танцами народов нашей страны.