Армия Азербайджана пресекла две провокации армянских боевиков

Опубликовано: 16:21, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередная попытка армянских НВФ окопаться перед позициями ВС Азербайджана в Агдаме потерпела неудачу. Также неуспешным оказался запуск армянскими военными разведывательного квадрокоптера в Нахчиване.

Министерство обороны Азербайджана в субботу проинформировало о новых инцидентах, связанных с незаконной деятельностью армянской стороной.

«16 сентября примерно в 13:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении»

– оборонное ведомство АР

Азербайджанские военнослужащие пресекли деятельность НВФ, были оперативно предприняты необходимые меры.

Кроме того, сегодня произошел еще один инцидент, армянская сторона запустила квадрокоптер-разведчик над позициями военнослужащих в Нахчиване.

«Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Отдельной Общевойсковой Армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

В сообщении ведомства говорится, что подразделения азербайджанской ПВО смогли посадить и обезвредить летательный аппарат.