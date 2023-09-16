Армия Азербайджана пресекла две провокации армянских боевиков

Министерство обороны Азербайджана в субботу проинформировало о новых инцидентах, связанных с незаконной деятельностью армянской стороной.
«16 сентября примерно в 13:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении»
– оборонное ведомство АР
Азербайджанские военнослужащие пресекли деятельность НВФ, были оперативно предприняты необходимые меры.
Кроме того, сегодня произошел еще один инцидент, армянская сторона запустила квадрокоптер-разведчик над позициями военнослужащих в Нахчиване.
«Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Отдельной Общевойсковой Армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики»
– Минобороны Азербайджана
В сообщении ведомства говорится, что подразделения азербайджанской ПВО смогли посадить и обезвредить летательный аппарат.