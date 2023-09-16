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Армения продолжает стрелять по Азербайджану

Армения продолжает стрелять по Азербайджану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты в Гедабейском районе Азербайджана. Солдаты азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Отмечается, что с 23:55 15 сентября до 00:35 16 сентября по местному времени армянские военные обстреливали позиции, расположенные в селах Эйривенг и Галакенд в Гедабейском районе.

Стоит добавить, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия против армянских ВС.

 

Армянские военные обстреляли Гедабейский район

Армянские военные обстреляли Гедабейский район

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