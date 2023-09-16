Армения продолжает стрелять по Азербайджану

Армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты в Гедабейском районе Азербайджана. Солдаты азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Отмечается, что с 23:55 15 сентября до 00:35 16 сентября по местному времени армянские военные обстреливали позиции, расположенные в селах Эйривенг и Галакенд в Гедабейском районе.
Стоит добавить, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия против армянских ВС.