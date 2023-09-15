Армянские военные обстреляли Гедабейский район

Опубликовано: 22:15, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной обстрел произвела Армения в пятницу вечером по позициями армии Азербайджана. Огонь был открыт по Гедабейскому району.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле, который осуществили сегодня армянские военные.

В ведомстве пояснили, что огонь велся почти в течение часа, а именно с 21:15 до 22:05 по местному времени (20:15 – 21:05 мск). Армянские военные открыли стрельбу от поселка Гейсу Басаркечарского района. Они метили в позиции ВС АР в направлении Галакенда.

В Минобороны указали, что азербайджанские подразделения реализовали ответные меры.