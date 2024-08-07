Зачем Армения обстреливает Азербайджан перед мирным договором?

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана вновь подверглись обстрелу. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

В ночь на пятницу подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, находящиеся в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны АР, уточняя, что обстрел велся из стрелкового оружия.

В ответ подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Стрельба в шаге от мирного договора

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, двухдневные обстрелы Нахчывана указывают на сохранение нестабильности армянской внешней политики. "На фоне почти полного согласования текста мирного договора Азербайджана и Армении и видимого смирения армянского руководства с неизбежностью заключения юридического мира с Баку, а также с невозможностью реванша, появляются основания списывать однократные перестрелки на приграничную военную рутину (ведь по-прежнему почти на всей тысяче километров условной границы с обеих сторон стоят не пограничники, а солдаты). Однако двойной обстрел, тем более с двух разных краев Нахчывана – вчера на самом юге, сегодня на самом севере – свидетельствует, что не все проблемы антиазербайджанской политики Еревана еще решены", - прежде всего сказал он.

"Есть две равновероятные версии того, почему сейчас, когда для мира с Азербайджаном Армении осталось всего лишь вычеркнуть из Конституции претензии на аннексию Карабаха, армянские солдаты продолжают организовывать трансграничные обстрелы азербайджанских территорий. Во-первых, это сопротивление перспективе мирного договора националистических кругов в Армении. В армянской армии сохраняется огромное число офицеров, получивших погоны и звания в годы правления радикальных националистов "карабахского клана" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Многие погибли в последние 1,5 месяца Карабахской войны осенью 2020 года, многие были сняты во время пашиняновских чисток в вооруженных силах после капитуляции Армении, однако немалое число, возможно даже большинство, остались на своих местах. Часть из них сохраняют лояльность националистам, имеющим таким образом возможность путем военных провокаций пытаться создавать препятствия примирению двух стран", - сообщил Андрей Петров.

"Во-вторых, обстрелы могут организованы и самими армянскими властями, которым по каким-то причинам сейчас видится неудобным проведение конституционного референдума для изъятия из Основного закона территориальных претензий к Азербайджану. Причем вряд ли создание напряженности на границы говорит о попытке Еревана в очередной раз затянуть переговоры и отложить подписание мирного договора на потом – премьер Никол Пашинян слишком заинтересован в открытии турецкой границы, для чего мир с Азербайджаном является обязательным условием, да и Запад, по некоторым данным, давит на него с требованием наладить отношения с Баку. Скорее дело в желании отложить на потом поправки в Конституцию РА по ирландской модели: сначала подписание мирного договора с Азербайджаном, куда включат пункт об обязательстве изменить армянский Основной закон, а затем в какой-то перспективе конституционный референдум. Перестрелкой Пашинян как бы говорит, что надо торопиться с заключением мира, иначе обстановка опять дестабилизируется", - пояснил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Выбор Нахчывана в качестве мишени понятен. В Ереване полагают, что в Нахчыванской Автономной Республике азербайджанские позиции менее укреплены, чем в Кельбаджаре, Лачине или Товузе, и все еще лишены возможности быстро получать снабжение и подкрепление из-за отсутствия наземного транспортного сообщения (по вине, опять же, Еревана, так и не построившего свою часть Зангезурского коридора), поэтому нападения на Ордубадский или Садаракский районы с меньшей вероятностью приведут к жесткому ответу азербайджанской армии, а потому более безопасны. Таким образом, обстрелы Нахчывана оказываются в большей степени политическим действием, нежели военным. Армянское руководство не хочет новых крупных боестолкновений с намного более сильным и всегда готовым дать отпор Азербайджаном, но и отказываться от перестрелок как способа подавать политические сигналы соседу, тоже не намерено. Будем надеяться, что дипломатия Баку, как и всегда, преодолеет армянское сопротивление и мирный договор будет подписан в наиболее надежных условиях – то есть после устранения из Конституции Армении претензий на Карабах", - заключил Андрей Петров.