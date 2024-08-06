Вестник Кавказа

Изменения коснулись министерства Дагестана

Изменения коснулись министерства Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства Дагестана провел назначения в министерствах. Изменения коснулись три ведомства. Распоряжение подписано сегодня.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел кадровые назначения в трех министерствах республики.

Изменения коснулись министерства по делам молодежи, Минсельхозпрод Дагестана и региональный Минстрой.

Сиражуддин Галимов, занимавший ранее пост статс-секретаря Минмолодежи, стал первым заместителем главы министерства.

Сапият Магомедова назначена руководителем управления учета отчетности Минсельского хозяйства.

Джабраила Мисриева поставили на должность начальника управления архитектуры и градостроительства Минстроя.

Отмечается, что указы о назначениях председатель дагестанского правительства подписал 14 августа.

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