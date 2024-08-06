Изменения коснулись министерства Дагестана

Глава правительства Дагестана провел назначения в министерствах. Изменения коснулись три ведомства. Распоряжение подписано сегодня.
Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел кадровые назначения в трех министерствах республики.
Изменения коснулись министерства по делам молодежи, Минсельхозпрод Дагестана и региональный Минстрой.
Сиражуддин Галимов, занимавший ранее пост статс-секретаря Минмолодежи, стал первым заместителем главы министерства.
Сапият Магомедова назначена руководителем управления учета отчетности Минсельского хозяйства.
Джабраила Мисриева поставили на должность начальника управления архитектуры и градостроительства Минстроя.
Отмечается, что указы о назначениях председатель дагестанского правительства подписал 14 августа.