Вестник Кавказа

Динамовское дерби в Кубке России осталось за Москвой

Динамовское дерби в Кубке России осталось за Москвой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве завершилась встреча Кубка России между столичным "Динамо" и одноклубниками из Махачкалы. Игра завершилась победой хозяев.

Встреча в рамках второго тура Кубка России между двумя "Динамо - из Москвы и Махачкалы - завершилась в Москве.

Победу одержали хозяева поля. Счет в игре открыли гости благодаря удару футболиста "Динамо" Абакара Гаджиева со штрафного в конце первого тайма.

Однако во втором тайме московские динамовцы усилиями Хорхе Карраскаля и Ярослава Гладышева вышли вперед и довели матч до победы.

Таким образом, московское "Динамо" набирает первые три очка в Кубке России.

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