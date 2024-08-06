Динамовское дерби в Кубке России осталось за Москвой

В Москве завершилась встреча Кубка России между столичным "Динамо" и одноклубниками из Махачкалы. Игра завершилась победой хозяев.
Встреча в рамках второго тура Кубка России между двумя "Динамо - из Москвы и Махачкалы - завершилась в Москве.
Победу одержали хозяева поля. Счет в игре открыли гости благодаря удару футболиста "Динамо" Абакара Гаджиева со штрафного в конце первого тайма.
Однако во втором тайме московские динамовцы усилиями Хорхе Карраскаля и Ярослава Гладышева вышли вперед и довели матч до победы.
Таким образом, московское "Динамо" набирает первые три очка в Кубке России.