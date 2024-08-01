Вестник Кавказа

"Динамо" Махачкала уступило в гостях "Локомотиву"

"Динамо" Махачкала уступило в гостях "Локомотиву"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкалинское "Динамо" проиграло в матче ЧР по футболу с "Локомотивом". Игра проходила в российской столице. Гости уступили, счет игры - 2:0.

В Москве состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо".

Сухую победу со счетом 2:0 одержали хозяева. 

На 10-й минуте "Локомотив" вышел вперед после точного удара защитника Ильи Самошникова. А на 64-й минуте защитник Евгений Морозов отправил второй мяч в сетку ворот гостей, установив окончательный результат. 

Турнирная таблица

На данный момент "Локомотив" с 9 очками располагается на третьей строчке чемпионата. Махачкалинское "Динамо" имеет в своем активе 2 очка и занимает 13-е место.

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