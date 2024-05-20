Новые купюры в 100 лари появятся в Грузии

Купюры в сто лари с принципиально новой особенностью скоро выйдут в оборот в Грузии. На них впервые в истории не будет подписи президента Нацбанка.

Новые банкноты номиналом 100 лари в скором времени будут выпущены в оборот – они будут обладать уникальной особенностью.

На этих ассигнациях больше не будет подписи президента Нацбанка Грузии. Ее заменит подпись и.о. главы регулятора, первого вице-президента Натии Турнава.

Сколько именно новых банкнот выйдет в оборот – не уточняется. Помимо подписи, никаких других отличий они нести не будут. Главная задача этой эмиссии – замена поврежденных купюр.

Напомним, президента в Нацбанке Грузии нет с марта прошлого года. Турнава временно возглавила регулятор в прошлом июне.

Купюра номиналом сто лари (более $37) – одна из наиболее распространенных в Грузии.