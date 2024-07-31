Армения подтвердила: вопрос Зангезурского коридора изъят из мирного соглашения

В проекте мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет пункта об организации транспортных маршрутов между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой – заявили, после сообщения Баку, в Ереване.

В МИД Армении прокомментировали заявление Баку о договоренности, согласной которой из проекта мирного договора исключен пункт о региональных коммуникациях.

Соответствующее высказывание сегодня сделал представитель президента АР по особым поручениям Эльчин Амирбеков. Он сообщил, что Азербайджан и Армения договорились не включать вопрос транспортных маршрутов в мирное соглашение – он будет рассмотрен позднее. По словам Амирбекова, такое решение существенно облегчило переговорный процесс.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила слова Амирбекова. В то же время, она обратила внимание на то, что разблокировка коммуникаций по-прежнему представляет собой значимую часть видения армянской стороны относительно мира, а также экономического развития региона, передает Sputnik Армения.