В ДТП двух автомобилей пострадали трое человек в Северной Осетии

В среду вечером в столице Северной Осетии произошло столкновение двух автомобилей. В аварии получили травмы несколько человек.

Вечером 14 августа в Северной Осетии столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сказано в Telegram-канале УМВД по региону.

"14 августа примерно в 22:00 [мск] во Владикавказе, на углу улиц Димитрова и Коста Хетагурова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей"

– пресс-служба управления

Согласно предварительной информации, мужчина 2002 года рождения, управлявший автомобилем Skoda Octavia, столкнулся на пересечении двух улиц с машиной ВАЗ-21099, за рулем которой находился 29-летний водитель.

В ДТП получили повреждения пассажир иномарки, а также водитель и пассажир отечественного транспортного средства. Двух последних отвезли в больницу.

По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и определить виновника.