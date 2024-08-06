Убытки от засухи оценили в Ингушетии

Власти Ингушетии дали предварительную оценку ущерба, который нанесла засушливая погода экономике республике. Жара и отсутствие влаги уничтожили почти 40% всех посевов.

Пришедшая этим летом в Ингушетию засуха нанесла убытки на сумму порядка 376 млн рублей, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что пострадали и озимые, и яровые культуры.

"В Ингушетии из-за засухи погиб урожай на площади более 26 тыс га, это 38% от всей посевной площади республики (более 71 тыс га)"

– Калиматов

Глава региона отметил, что власти уже получили обращения о помощи от свыше чем 200 фермеров, убытки которых от неурожая оказались колоссальными.

Калиматов уточнил, что в ближайшее время во всех городах Ингушетии, кроме Магаса, и во всех районах, кроме Джейрахского, может быть введен режим ЧС в связи с засухой.