Посевы погибли в Ингушетии, введен режим ЧС

Более 200 фермеров обратились к властям Ингушетии за поддержкой в связи с гибелью посевов из-за аномальной жары. В этой связи в регионе был введен режим ЧС.

В республике Ингушетия было объявлено о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели посевов. Неблагоприятные погодные условия, такие как сильная жара и длительная засуха, стали причиной уничтожения сельскохозяйственных угодий.

«Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в Ингушетии пострадали посевы. Отсутствие влаги в стадии молочного налива зерна озимых культур и опыления яровых привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице. По итогам обследования и установления фактов гибели растений специально созданная межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима ЧС в регионе»

– пресс-служба регионального правительства

Для минимизации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству из-за гибели посевов, власти Ингушетии решили ввести чрезвычайную ситуацию. Это позволит принять более оперативные меры по поддержке фермеров, предоставлению компенсаций за убытки и разработке программ восстановления сельскохозяйственных угодий.

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