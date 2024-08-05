Посевы погибли в Ингушетии, введен режим ЧС

В республике Ингушетия было объявлено о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели посевов. Неблагоприятные погодные условия, такие как сильная жара и длительная засуха, стали причиной уничтожения сельскохозяйственных угодий.
«Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в Ингушетии пострадали посевы. Отсутствие влаги в стадии молочного налива зерна озимых культур и опыления яровых привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице. По итогам обследования и установления фактов гибели растений специально созданная межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима ЧС в регионе»
– пресс-служба регионального правительства
Для минимизации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству из-за гибели посевов, власти Ингушетии решили ввести чрезвычайную ситуацию. Это позволит принять более оперативные меры по поддержке фермеров, предоставлению компенсаций за убытки и разработке программ восстановления сельскохозяйственных угодий.
.