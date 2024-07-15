Высокая пожароопасность объявлена в Ингушетии

В Ингушетии прогнозируется высокая пожароопасность. В этой связи спасатели объявили экстренное предупреждение об этом.
Спасатели предупредили Ингушетию об угрозе возникновения пожаров из-за жары. Также вводится специальный противопожарный режим, направленный на предотвращение чрезвычайных ситуаций и минимизацию возможных ущербов.
«До конца суток 14 августа, в течение суток 15 августа в Малгобекском районе Ингушетии ожидается высокая пожароопасность IV класса»
– пресс-служба МЧС РФ по региону
В этой связи в регионе запрещено посещать лесные массивы, разводить открытые огни, сжигать мусор, сухую растительность и осуществлять любые виды работ, способные провоцировать возгорания. Пожарные службы и правоохранительные органы призывают население соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщать о возгораниях.