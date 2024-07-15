Вестник Кавказа

Высокая пожароопасность объявлена в Ингушетии

Высокая пожароопасность объявлена в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии прогнозируется высокая пожароопасность. В этой связи спасатели объявили экстренное предупреждение об этом.

Спасатели предупредили Ингушетию об угрозе возникновения пожаров из-за жары. Также вводится специальный противопожарный режим, направленный на предотвращение чрезвычайных ситуаций и минимизацию возможных ущербов.

«До конца суток 14 августа, в течение суток 15 августа в Малгобекском районе Ингушетии ожидается высокая пожароопасность IV класса»

– пресс-служба МЧС РФ по региону

В этой связи в регионе запрещено посещать лесные массивы, разводить открытые огни, сжигать мусор, сухую растительность и осуществлять любые виды работ, способные провоцировать возгорания. Пожарные службы и правоохранительные органы призывают население соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщать о возгораниях.

 

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
940 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эльбрус покорился ингушскому альпинисту

Эльбрус покорился ингушскому альпинисту

Ляжгинский водопад в Ингушетии обзавелся безопасными тропами

Ляжгинский водопад в Ингушетии обзавелся безопасными тропами

Ингушетия почти на 59% нарастила поддержку местных фермеров

Ингушетия почти на 59% нарастила поддержку местных фермеров

Подозреваемых в убийстве женщины задержали в Ингушетии

Подозреваемых в убийстве женщины задержали в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы