Последние азербайджанцы были изгнаны из Армении 33 года назад

Сегодня исполняется 33 года с того момента, когда последние азербайджанцы были изгнаны из Армении. Община Западного Азербайджана распространила посвященное этой трагической дате заявление.

Ровно 33 года прошло со дня изгнания последних азербайджанцев из Армении, говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

В нем отмечено, что 8 августа 1991 года армянское руководство насильственно выселило жителей села Нуведи Зангезурского махала. После выселения их с родных земель в Армении больше не осталось ни одного азербайджанца.

В общине подчеркнули, что так была окончена последняя депортация: она началась в 1987 году, и по ее итогам из Армении оказались изгнаны 300 тыс азербайджанцев, что представляет собой черную страницу в человеческой истории.

В заявлении обращается внимание на то, что община никогда не смирится с несправедливостью, которая была осуществлена в отношении западных азербайджанцев. Она требует создать обеспечить условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении соотечественников, на базе права на возвращение, которое входит во Всеобщую декларацию прав человека и иные важные акты.

Кроме того, Община Западного Азербайджана обращается к мировому сообществу с призывом поддержать процесс обеспечения безопасности для изгнанных из Армении азербайджанцев, так, чтобы они могли возвратиться на родные земли. Должны быть приняты юридически обязательные международные акты, определяющие механизм верификации и гарантии. Помимо этого, община заявила о недопустимости дискриминации по этническому и религиозному признаку при реализации права на возвращение – должен соблюдаться принцип взаимности и равноправия.