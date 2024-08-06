Турпоезд "Рица" отправится в единственный рейс в октябре

Крупнейший перевозчик российской сети железных дорог, ОАО "Российские железные дороги", анонсировал единственный рейс туристического поезда "Рица" из Москвы в Абхазию, который стартует 18 октября.

Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября, сообщает в своем официальном Telegram-канале ОАО "РЖД".

Маршрут поезда пройдет по городам юга России и Абхазии, туристам обещают посещение Голубого озера, Рицы и Новоафонского монастыря, а также знакомство с местной кухней.

"Единственный и неповторимый круиз в этом году состоится 18 октября, а само путешествие запомнится не только красочными фотографиями, но и гастрономическими изысками в виде местных сыров, легендарных донских раков и вкуснейшего шашлыка. В планах прогулка по Новороссийску с посещением знаменитых винодельческих предприятий, захватывающие дух виды на Голубое озеро, Юпшарский каньон, знаменитое озеро Рица, а также посещение Новоафонского монастыря в Абхазии, прогулка по Олимпийскому парку, центральной городской набережной в Сочи и знакомство с обычаями гостеприимных казаков в Ростове-на-Дону"

- РЖД

Как подчеркнули в Telegram-канале перевозчика, в состав поезда войдут современные вагоны СВ, купе и даже специальные вагон-душ и вагон-спа, оборудованный инфракрасной сауной и душевыми кабинами.

Еще один приятный бонус - паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией будет проходить во время движения поезда, и пассажирам не придется покидать вагоны.