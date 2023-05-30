Армянские вооруженные силы, а также незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории Азербайджана, совершили десятки провокаций с обстрелами позиций армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Отмечается, что с 19:00 по местному времени 29 мая до 03:55 30 мая армянские военные и вооруженные формирования обстреливали позиции Азербайджана 19 раз. Четыре провокации были совершены с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Зеркенд Басаркечярского района в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.
Еще 15 обстрелов были совершены из зоны ответственности российских миротворцев армянскими НВФ. Обстрелам подверглись позиции в Агдамском, Шушинском и Кельбаджарском направлениях.
В Минобороны заявили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.