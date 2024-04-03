На азербайджано-армянской границе ранен офицер ГПС Азербайджана

ВС Армении продолжают провокационные обстрелы на границе с Азербайджаном – сегодня в Губадлинском районе страны армянские военные обстреляли пограничный наряд, ранив азербайджанского офицера.

Армянские военные не прекращают провокации на границе Азербайджана и Армении – сегодня с боевого поста Вооруженных сил Армении из стрелкового оружия был обстрелян пограничный наряд Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, ранение получил офицер – старший наряда, передает ГПС Азербайджана.

"Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвращающий нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов. Военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, сейчас оперативные условия стабильны и находятся под контролем наших подразделений. Ответственность за эту очередную провокацию армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении"

- Госпогранслужба Азербайджана

Наряд был обстрелян сегодня в районе 15:20 на территории службы пограничного боевого пункта в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района, он входил в состав отдельной пограничной дивизии "Губадлы" ГПС страны.

Обстрел начался в тот момент, когда два человека пересекли государственную границу со стороны армянского села Неркин Хнзореск и углубились на 300 м на территорию Азербайджана, и для того, чтобы пресечь нарушение, к ним выдвинулся погранотряд.