Армения подвергла обстрелу Кельбаджар

Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджарском районе. Солдаты азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
Вооруженные силы Армении сегодня утром подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Как заявили в министерстве, провокация произошла в 10:40 по местному времени. Огонь велся в направлении населенного пункта Истису в Кельбаджарском районе.
Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.