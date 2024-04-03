Вестник Кавказа

Армения подвергла обстрелу Кельбаджар

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджарском районе. Солдаты азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Вооруженные силы Армении сегодня утром подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Как заявили в министерстве, провокация произошла в 10:40 по местному времени. Огонь велся в направлении населенного пункта Истису в Кельбаджарском районе.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

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