Вестник Кавказа

Армения продолжает обстреливать Азербайджан после саммита в Брюсселе

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Лачинском районе. В ответ азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.

Вооруженные силы Армении вчера вечером обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Провокация длилась с 23:35 до 23:45 мск. Армянские военные с перерывами обстреливали позиции Азербайджана в селах Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур.

В ведомстве заявили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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