Армения продолжает обстреливать Азербайджан после саммита в Брюсселе

Армянские военные подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Лачинском районе. В ответ азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.
Вооруженные силы Армении вчера вечером обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Провокация длилась с 23:35 до 23:45 мск. Армянские военные с перерывами обстреливали позиции Азербайджана в селах Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур.
В ведомстве заявили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.