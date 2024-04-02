Армения обстреливает Азербайджан третий день подряд

ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции. Армянские военные открывают огонь уже третий день подряд. Сегодня вечером они целились в позиции в Шахбузском районе Нахчыванской автономной республики.

Подразделения ВС Армении снова обстреляли позиции ВС Азербайджана, сообщает Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что обстрел был совершен примерно в 17:15 по местному времени (16:15 мск). Армянские военные вели его с позиций в направлении населенного пункта Султанбей района Пашалы. Стрельба велась из стрелкового оружия. Под прицелом оказались азербайджанские позиции у населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской автономной республики.

В министерстве добавили, что азербайджанские военные приняли соответствющие ответные меры.

Напомним, армянские ВС обстреливают азербайджанские позиции третий день подряд. Пятого апреля в общей сложности было совершено 30 обстрелов. Накануне азербайджанские позиции подверглись 16-ти обстрелам.

Ранее ситуацию на границе прокомментировали в МИД Азербайджана. В ведомстве выразили уверенность в том, что Ереван намеренно озвучивает ложные обвинения в адрес Азербайджана, заявляя о якобы вине Баку в эскалации. Цель этой дезинформации – переключить внимание международной общественности с армянских провокаций, а также массового вооружения, которое проводится в Армении под прикрытием военных реформ.