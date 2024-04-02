Армения обстреляла Азербайджан 16 раз за вечер

Обстрелы позиция ВС Азербайджана со стороны Армении продолжаются. Накануне вечером огонь был открыт в тех направлениях, за 3,5 часа было совершено 16 обстрелов, сообщает Минобороны Азербайджана.

Вечером 6 апреля армянская стороны вела обстрелы позиций азербайджанской армии, информирует министерство обороны Азербайджана.

Военные подвергались обстрелу 16 раз в период с 18:30 до 22:05. Огонь из разнокалиберного стрелкового оружия был открыт подразделениями ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чемберекского, Басаркечярского и Горисского районов. Под обстрел попали позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Эйривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

«По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры»

– Минобороны Азербайджана