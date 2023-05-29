Азербайджанские военные не дали армянским боевикам возвести фортификационные сооружения

Опубликовано: 18:46, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки армянских НВФ установить фортификационные сооружения напротив азербайджанских позиций сразу в нескольких районах.

Члены армянских НВФ на территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, совершили попытку создать долговременные фортификационные сооружения, разместив их перед азербайджанскими позициями. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня. Сооружения боевики пытались поставить перед позициями в направлениях:

Агдамского,

Ходжавендского,

Шушинского,

Лачинского,

Кельбаджарского районов.

При этом они прикрывались необходимостью выполнения якобы сельскохозяйственных работ.

Однако азербайджанские военные предприняли неотложные меры. В результате члены НВФ сразу же остановили работы.