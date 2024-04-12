Вестник Кавказа

Армения продолжает обстреливать позиции Азербайджана

Армения продолжает обстреливать позиции Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Позиции армии Азербайджана сегодня вновь были атакованы со стороны ВС Армении. Атака совершена из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Минобороны Азербайджанской Республики сообщило, что сегодня позиции армии страны снова атакованы со стороны Армении.

По информации ведомства, атака велась со стороны населенного пункта Гараиман Басаркечярского района.

"12 апреля примерно в 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района"

– Минобороны АР

Сообщается, что военные АР предприняли соответствующие меры в необходимом направлении.

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