Армения ранила азербайджанского солдата

Опубликовано: 11:52, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона в результате очередной провокации нанесла ранение азербайджанскому военнослужащему. Ему оказали медицинскую помощь, опасности для его жизни нет.

Азербайджанский военнослужащий Назаров Исмет Рамиз оглу получил ранение во время провокации, которую устроила армянская сторона, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Солдату немедленно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что азербайджанские подразделения сейчас принимают решительные ответные меры. В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность лежит на Ереване.