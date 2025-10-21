Армения постепенно выходит из блокады – Никол Пашинян

Благодаря решению властей Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров через территорию страны в Армению Ереван ждут изменения в структуре экономики, которые позволят справиться с экономической блокадой.

У Армении есть все шансы поправить состояние дел в экономике благодаря взвешенному решению Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению, заявил сегодня на заседании правительства армянский премьер-министр Никол Пашинян, пишут местные СМИ.

"Вскоре в структуре нашей экономики произойдут кардинальные изменения. …Азербайджан объявил о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности — не просто декларация"

- Никол Пашинян

Армянский лидер выразил недоумение по поводу того, что все негативные явления постоянно находятся на слуху, тогда как позитивные остаются без внимания общественности.

Есть люди, которые говорят: "Армения разваливается", привел пример Пашинян, отметив: эти люди просто не знают Армению. В стране есть целые институты, организации, политические философии, которые живут этой формулой. Вся их форма взаимоотношений, объект их деятельности – развал Армении, в противном случае для них нет поля деятельности.

Вчерашний парламентский зал с пустыми креслами оппозиции – тому подтверждение, – сказал премьер-министр, имея в виду сессию вопросов и ответов с правительством в парламенте, в которой не участвовали депутаты от оппозиции.

В то же время он предупредил: не следует создавать впечатление, будто проблем нет или что правительство их не видит. Никто не знает реальную ситуацию лучше, чем правительство страны, добавил Никол Пашинян.