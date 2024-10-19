Вестник Кавказа

Армения отозвала посла из Бейрута

© Фото: посольство Армении в Ливане
Ереван принял решение сменить посла в Ливане. Согласно указу президента Армении, Ваагн Атабекян отозван с поста, который занимал с 2018 года.

Ваагн Атабекян отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Ливане. Об этом говорится в указе президента страны Ваагна Хачатряна.

Решение принято по представлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ваагн Атабекян возглавлял дипломатическую миссию Армении в Бейруте с 2018 года.

Напомним, что дипломатические отношения между Арменией и Ливаном были установлены в 1992 году, армянское посольство начало действовать в Бейруте с 1994 года.

