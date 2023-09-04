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Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за ущерб

Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за ущерб
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Комиссия ОИС продолжает осматривать азербайджанские территории, пострадавшие от военной агрессии со стороны Армении. Сегодня делегация прибыла в город Гянджа.

В Азербайджане третий день находится Независимая постоянная комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), сегодня делегация, которую возглавляет председатель комиссии Мухаммад Лавал Сулейман прибыла в Гянджу.

В Гяндже делегаты посетят территории, которым был нанесен ущерб в результате ракетных бомбардировок, увидят разрушенные армянской стороной азербайджанские мечети и памятники культуры, проведут встречи с пострадавшими жителями, а также ознакомятся с восстановительными работами, которые реализует Азербайджан.

Комиссия ОИС соберет информацию о пострадавших в результате оккупации и ракетных ударов, составит отчет по результатам мониторинга территории, а затем представит собранные данные мировой общественности.

Напомним, делегация прибыла в Азербайджан 2 сентября и пробудет в республике до 6 сентября. Представители ОИС уже посетили Агдамский и Физулинский районы, где также оценили ущерб от вандализма оккупантов азербайджанских территорий.

 

ОИС оценит ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией

ОИС оценит ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией

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