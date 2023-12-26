Вестник Кавказа

Повара исламских стран соревнуются в России

Повара исламских стран соревнуются в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый турнир молодых поваров стран ОИС стартовал сегодня. Мероприятия проходит в Казани, участие принимает свыше 100 поваров.

В России проходит первый турнир молодых поваров Организации исламского сотрудничества.

Мероприятие проводится в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

"В этом году мы являемся организаторами турнира, Татарстан будет представлять Россию"

– глава Ассоциации рестораторов и отельеров республики Зуфара Гаязова

Участниками кулинарного состязания стали более ста поваров из исламских стран, максимальный возраст участников - 25 лет.

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