Повара исламских стран соревнуются в России

Первый турнир молодых поваров стран ОИС стартовал сегодня. Мероприятия проходит в Казани, участие принимает свыше 100 поваров.
В России проходит первый турнир молодых поваров Организации исламского сотрудничества.
Мероприятие проводится в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.
"В этом году мы являемся организаторами турнира, Татарстан будет представлять Россию"
– глава Ассоциации рестораторов и отельеров республики Зуфара Гаязова
Участниками кулинарного состязания стали более ста поваров из исламских стран, максимальный возраст участников - 25 лет.