В России появился халяльный "Бургер Кинг"

Халяльный "Бургер Кинг" появился в России. Первые два ресторана открыты в Казани.

В конце 2023 года в Казани начали работать два халяльных заведения общепита "Бургер Кинг".

"С декабря 2023 года в Казани начали работу два ресторана "Бургер Кинг", вся продукция в которых полностью соответствует стандартам "Халяль". "Комитет по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан контролирует все этапы готовки: от приемки сырья до создания условий для потребления"

– сеть ресторанов

Отмечается, что "Бургер Кинг" также получил сертификат от комитета по стандарту "Халяль" ДУМ региона, который подтверждает, что сеть фаст-фуда может производить блюда, соответствующие данному стандарту.

В компании добавили, что готовы открыть халяльный фаст-фуд и в других российских регионах.