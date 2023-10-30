Первый халяльный ресторан появился в России

Первый в России ресторан удостоился сертификата "Роскачество-Халяль". Заведение находится в Уфе и специализируется на татарской кухне.

Сертификат халяль получил ресторан в Уфе - он стал первым официально халяльным в России, информирует Роскачество.

"Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay стал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль"

– Роскачество

На получение сертификата претендуют еще несколько ресторанов, добавили в организации.

Сертификат подтверждает качество продукции и ее соответствие всем требованиям и стандартам халяль. Специалисты оценивают не только меню и продукты, но и интерьер заведений общепита - ничто не должно противоречить исламской этике.

В халяльном ресторане обязательна должна иметься молельная комната, которой могут пользоваться как сотрудники заведения, так и гости.

Санитарно-гигиенические условия должны быть на высоком уровне и соответствовать ряду стандартов.