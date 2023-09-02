ОИС оценит ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией

Опубликовано: 17:26, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На освобожденных территориях Азербайджана до 6 сентября будет работать делегация Организации исламского сотрудничества, которая установит точный ущерб, нанесенный оккупационными силами Армении азербайджанским памятникам и кладбищам.

В Азербайджан прибыла официальная делегация Организации исламского сотрудничества, которая займется оценкой ущерба, нанесенного Арменией культурным и историческим памятникам во время Карабахской войны и оккупации азербайджанских территорий.

Делегацию возглавил руководитель Независимой комиссии по правам человека Мухаммад Сулейман Лавал, также в нее вошли сотрудники этой комиссии. Оценивать последствия разрушительных действий армянских оккупационных сил будут специалисты ОИС из шести стран – Гвинеи, Нигерии, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

Фокусом работы делегации станут памятники культуры и истории Азербайджана в Агдамском и Физулинском районах. Также они посетят Гянджу, которая во время 44-дневной войны 2020 года не раз становилась целью террористических ракетных ударов ВС Армении.

На месте специалисты будут исследовать состояние азербайджанских культурных и культовых объектов, а также кладбищ, собирать информацию о гражданах Азербайджана, пострадавших в результате Карабахской войны, в том числе изгнанных из родных домов и оказавшихся под бомбардировками.

По итогам мониторинга делегация ОИС представит подробный отчет о зафиксированном ущербе. Документ станет вторым отчетом о вандализме оккупантов (первый был представлен в 2021 году) и будет распространен в международных организациях.