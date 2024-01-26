Председатели ЦИК разных стран прибыли в Азербайджан

В Азербайджан в связи со скорыми президентскими выборами прибыли председатели Центральных избирательных комиссий разных стран, а также представители СНГ и ОИС.
В Баку прибыли председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и представители комиссии, председатель ЦИК Монтенегро Никола Мугоса, члены ЦИК Мальдив, члены ЦИК Украины. Кроме того, для наблюдения за выборами в Азербайджане прибыли генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава секретариата СНГ Сергей Бурутин, представители Парламентской ассамблеи СНГ, в том числе представители Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана; помощник генсекретаря ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобеай и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар.
Иностранные гости проведут в Баку встречи с официальными лицами в связи с президентскими выборами в Азербайджане.
Россия направит на выборы в Азербайджан наблюдателей от Госдумы, в состав делегации войдут представители всех фракций.