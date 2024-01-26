Азербайджан приготовился к выборам президента

Участковые избирательные комиссии в Азербайджане получили бюллетени для предстоящих выборов президента. Выборы состоятся 7 февраля и пройдут в том числе, на освобожденных территориях Азербайджана.

Избирательные комиссии в Азербайджане получили избирательные бюллетени для проведения президентских выборов в республике.

Сообщается, что окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Сначала бюллетени были распределены ЦИК Азербайджана в окружные избирательные комиссии, этот этап завершился 1 февраля. Теперь бюллетени переданы участковым избирательным комиссиям. Процесс передачи, как установлено процедурой, завершился не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Внеочередные выборы президента в Азербайджане состоятся 7 февраля. Всего в Азербайджане к выборам напечатано 6 524 203 бюллетеней.

Эти выборы станут для Азербайджана знаковыми - впервые президента страны будут выбирать на всей территории, в том числе в освобожденных от оккупации регионах.