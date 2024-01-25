Азербайджанцы смогут проголосовать на выборах из России - адреса пунктов

Названы три пункта для голосования в рамках выборов президента Азербайджана на территории России. Выборы состоятся 7 февраля.
Граждане Азербайджана, находящиеся в России, смогут принять участие в выборах президента, проголосовать они смогут в специально организованных пунктах для димписсиях.
Пункты для голосования откроются в посольстве Азербайджана в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Избирательные участки будут открыты по следующим адресам:
- Москва, Вознесенский проспект, 15;
- Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 27;
- Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 5.
Проголосовать можно будет с 08:00 до 19:00.
Азербайджанцам, проживающим в РФ, чтобы принять участие в голосовании необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности гражданина АР представителям избирательного участка. Тем, кто будет в день выборов временно находиться в России, для голосования нужно будет предъявить открепительное удостоверение.