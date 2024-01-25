Избирательные участки в Турции готовы к выборам президента Азербайджана

Посольство Азербайджана в Турции проинформировало о готовности к проведению внеочередных президентских выборов АР. Выборы состоятся 7 февраля.

Посольство Турции активно готовится к внеочередным выборам президента Азербайджана, которые намечены на 7 февраля.

Работы ведутся не только непосредственно в посольстве, но также в генконсульствах в Стамбуле и Карсе. Об этом проинформировало посольство Азербайджана в Турции.

«С этой целью в посольстве созданы избирательные участки номер 46 и 47, в генконсульстве в Стамбуле - номер 53 и 54, в генконсульстве в Карсе – номер 55»

– посольство Азербайджана в Турции

Далее отмечается, что граждане Азербайджана, постоянно или временно проживающие в Турции и имеющие право голоса, могут посетить избирательные участки с 8:00 до 19:00. С собой нужно взять паспорт или иное удостоверение личности.

«Адреса избирательных участков: посольство Азербайджана в Турции: Diplomatik site, Bakü sokak No:1, Oran/Ankara; генеральное консульство в Стамбуле: Zeytinoğlu Caddesi No 65, Akatlar, Beşiktaş / İstanbul; генеральное консульство в городе Карс: Yusif Paşa məhəlləsi Heydər Əliyev prospekti N: 9, Kars / Mərkəz» – посольство Азербайджана в Турции