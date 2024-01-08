Освобожденные территории Азербайджана готовы к выборам президента

В городах Шуша и Лачин завершилась подготовка к выборам президента Азербайджана. Также подготовительные работы окончены и в других населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана.

Освобожденные территории Азербайджана завершили подготовку к приближающимся президентским выборам, проинформировал председатель ЦИК республики Мазахир Панахов.

Он отметил, что наблюдать за проведением выборов президента в Азербайджане будут представители международных организаций.

"Мы особенно хотели бы, чтобы долгосрочная миссия ОБСЕ также следила за процессом на освобожденных от оккупации территориях. Задача ОБСЕ должна заключаться в проведении строгого наблюдения на этих территориях"

– глава ЦИК Азербайджана

В Азербайджане предстоящие выборы называют Победными. Они состоятся 7 февраля. Это будут первые выборы в Азербайджане с момента восстановления страной территориальной целостности.