В Карабахе созданы избиркомы для президентских выборов

Председатель ЦИК Азербайджана рассказал, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах уже организованы избиркомы.

Азербайджан уже подготовил избиркомы к выборам лидера страны на освобожденных от оккупации территориях. Такую информацию озвучил глава Центральной избирательной комиссии АР Мазахир Панахов.

Отмечается, что все нужное оборудование уже было завезено на участки.

"В связи с внеочередными президентскими выборами на освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии. Эти избирательные участки оснащены необходимым оборудованием. Работа там уже практически завершена. Проделанная там работа может служить примером для избирательных участков в других регионах страны"

– Мазахир Панахов

В прошло году в декабре лидер АР Ильхам Алиев сообщил о внеочередных выборах лидера страны, которые должны состояться 7 февраля этого года.

Предыдущие выборы прошли в 2018 году. Глава республики был выбран сроком на 7 лет. Таким образом, следующее голосование должно было пройти в следующем году.