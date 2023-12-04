Выборы президента в Азербайджане: кандидатом выдвинут Ильхам Алиев

Действующий глава государства Ильхам Алиев стал кандидатом на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в следующем году. Его выдвинула партия "Ени Азербайджан".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев будет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах – в 2024 году. Об этом рассказал зампредседателя партии "Ени Азербайджан" и руководитель ее центрального аппарата Тахир Будагов

Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан".

Политик напомнил, что в 2021 году политическое движение приняло новый устав, с этого времени кандидата в президенты выдвигает правление партии, так что вопрос о выдвижении Ильхама Алиева будет рассматриваться на заседании его совета.

"Азербайджанский народ говорил, что тот, кто освободит Карабах, станет вечным президентом Азербайджана. Я думаю, что президент Ильхам Алиев, политикой, которую он проводит в течение 20 лет, освободив наши земли от армянской оккупации, заслужил право носить такой титул. Я считаю, что каждый азербайджанец придерживается этого мнения"

– Тахир Будагов

Напомним, внеочередные выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля будущего года.