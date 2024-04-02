Иран нарастил товарооборот со странами ОИС до $61 млрд

Торговый оборот Ирана с другими 56 государствами-членами Организации исламского сотрудничества достиг $61 миллиарда в прошлом иранском году – несмотря на санкции, он уверенно растет из года в год.

В минувшем иранском году, который завершился 19 марта 2024 года, объем торговых операций ИРИ с государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в денежном выражении составил $61 млрд, всего было перемещено 94 млн т грузов, сообщил глава таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резванифар.

Иран экспортировал в страны ОИС товаров на $29 млрд, а импортировал из них на $32 млрд, и хотя экспорт иранской продукции сократился на 11% по стоимости, импорт вырос на 13%, передает Trend.

Основными торговыми партнерами Ирана в ОИС стали ОАЭ, Турция, Ирак, Пакистан, Оман, Афганистан, Малайзия и Индонезия, говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Иран нарастил внешний годовой товарооборот до рекордных $153,17 млрд, нарастив его еще на 2,6%, причем ненефтяной экспорт составил треть от этой суммы. В основном Иран экспортировал сырую нефть, нефтехимическую продукцию, инженерно-технические услуги и электроэнергию.