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Армянские НВФ попались на рытье траншейных дорог в Лачинском направлении

Армянские НВФ попались на рытье траншейных дорог в Лачинском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередная попытка незаконных вооруженных армянских  формирований приблизиться к ВС Азербайджана в Лачинском направлении была пресечена.

Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что в среду, 6 сентября, азербайджанскими военнослужащими была пресечена попытка армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, прорыть новые траншейные дороги к позициям азербайджанской армии в Лачинском направлении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным мерам, предпринятым подразделениями азербайджанской армии, копка была остановлена.

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