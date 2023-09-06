Армянские НВФ попались на рытье траншейных дорог в Лачинском направлении

Опубликовано: 13:03, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередная попытка незаконных вооруженных армянских формирований приблизиться к ВС Азербайджана в Лачинском направлении была пресечена.

Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что в среду, 6 сентября, азербайджанскими военнослужащими была пресечена попытка армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, прорыть новые траншейные дороги к позициям азербайджанской армии в Лачинском направлении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным мерам, предпринятым подразделениями азербайджанской армии, копка была остановлена.