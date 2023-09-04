Ереван распространяет дезинформацию о Лачинской дороге – Джейхун Байрамов

Опубликовано: 22:06, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Азербайджана сообщил венгерскому коллеге о положении с информационным освещением ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди. Джейхун Байрамов подчеркнул, что армянская сторона публикует ложные данные по этому вопросу.

Ереван ставит препятствия на пути реинтеграции армян в Ханкенди, а также публикует ложные сведения о дороге Лачин-Ханкенди, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Азербайджанский дипломат подчеркнул: армяне в Ханкенди каждый день пользуются Лачинской дорогой.

Что касается крупногабаритных грузов, то для этой цели Азербайджан предлагает задействовать дорогу Агдам-Ханкенди.