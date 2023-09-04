РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ереван распространяет дезинформацию о Лачинской дороге – Джейхун Байрамов

Ереван распространяет дезинформацию о Лачинской дороге – Джейхун Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Азербайджана сообщил венгерскому коллеге о положении с информационным освещением ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди. Джейхун Байрамов подчеркнул, что армянская сторона публикует ложные данные по этому вопросу.

Ереван ставит препятствия на пути реинтеграции армян в Ханкенди, а также публикует ложные сведения о дороге Лачин-Ханкенди, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Азербайджанский дипломат подчеркнул: армяне в Ханкенди каждый день пользуются Лачинской дорогой.

Что касается крупногабаритных грузов, то для этой цели Азербайджан предлагает задействовать дорогу Агдам-Ханкенди.

Ереван уже срывал договоренность по открытию дорог Агдам-Ханкенди и Лачинской

Ереван уже срывал договоренность по открытию дорог Агдам-Ханкенди и Лачинской

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
735 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version