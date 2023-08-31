Ереван уже срывал договоренность по открытию дорог Агдам-Ханкенди и Лачинской

Опубликовано: 16:30, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Армянская сторона уже несколько раз срывала договоренности по открытию дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, это говорит о нежелании реинтегрироваться в Азербайджан.

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Хикмет Гаджиев прокомментировал сделанное им накануне заявление о том, что в течение 24 часов после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди будет открыта и Лачинская дорога.

"Что касается вопроса открытия Лачинской дороги в течение 24 часов, еще раз отмечу, что в прошлый раз - 15 августа - мы открыто заявили о достижении соглашения, находясь здесь, на этой дороге"

– Хикмет Гаджиев

В тот день помощник президента сообщил, что 5 августа 2023 года было достигнуто соглашение о том, что Красный крест доставит гуманитарный груз в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди, а затем, через сутки, будет полностью открыта и Лачинская дорога, при условии соблюдения пограничного и таможенного режимов Азербайджана, а также выполнения законов.

"Представители армянских жителей [Ханкенди] также должны были прийти на соответствующую встречу в азербайджанском городе Евлах. В последний момент они отказались от этого. Причиной этого отказа являются политические манипуляции и пропаганда. Если бы их истинные намерения касались вопросов реинтеграции, мирного урегулирования вопросов, они пришли бы на эту встречу"

– Гаджиев

Таким образом, указал он, Армения сорвала эту договоренность.

Более того, обратил внимание помощник президента, некоторое время назад была достигнута еще одна договоренность – о проведении встречи по приглашению азербайджанской стороны в Агдаме, где уже обеспечена соответствующая инфраструктура. Однако и в этом случае был получен отказ.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за это лежит на лицах, представляющих себя представителями вымышленного режима, а также на руководстве Армении. Потому что здесь есть и прямая ответственность Армении. Поддержание вымышленного режима сегодня осуществляется посредством государственного бюджета Армении"

– помощник президента

В частности, поведал Хикмет Гаджиев, эти расходы превышают $360 млн.

Несмотря на обязательства вывести войска и боевиков с территории Азербайджана, констатировал он, "элементы" армии Армении остаются в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Кроме того, на этой территории существуют вооруженные силы вымышленного режима. Это также воспринимается как серьезная угроза миру и безопасности в регионе. Они до сих пор продолжают процесс минирования территорий, что является неприемлемым для Азербайджана"

– Хикмет Гаджиев