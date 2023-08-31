Ереван уже срывал договоренность по открытию дорог Агдам-Ханкенди и Лачинской

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Хикмет Гаджиев прокомментировал сделанное им накануне заявление о том, что в течение 24 часов после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди будет открыта и Лачинская дорога.
"Что касается вопроса открытия Лачинской дороги в течение 24 часов, еще раз отмечу, что в прошлый раз - 15 августа - мы открыто заявили о достижении соглашения, находясь здесь, на этой дороге"
– Хикмет Гаджиев
В тот день помощник президента сообщил, что 5 августа 2023 года было достигнуто соглашение о том, что Красный крест доставит гуманитарный груз в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди, а затем, через сутки, будет полностью открыта и Лачинская дорога, при условии соблюдения пограничного и таможенного режимов Азербайджана, а также выполнения законов.
"Представители армянских жителей [Ханкенди] также должны были прийти на соответствующую встречу в азербайджанском городе Евлах. В последний момент они отказались от этого. Причиной этого отказа являются политические манипуляции и пропаганда. Если бы их истинные намерения касались вопросов реинтеграции, мирного урегулирования вопросов, они пришли бы на эту встречу"
– Гаджиев
Таким образом, указал он, Армения сорвала эту договоренность.
Более того, обратил внимание помощник президента, некоторое время назад была достигнута еще одна договоренность – о проведении встречи по приглашению азербайджанской стороны в Агдаме, где уже обеспечена соответствующая инфраструктура. Однако и в этом случае был получен отказ.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за это лежит на лицах, представляющих себя представителями вымышленного режима, а также на руководстве Армении. Потому что здесь есть и прямая ответственность Армении. Поддержание вымышленного режима сегодня осуществляется посредством государственного бюджета Армении"
– помощник президента
В частности, поведал Хикмет Гаджиев, эти расходы превышают $360 млн.
Несмотря на обязательства вывести войска и боевиков с территории Азербайджана, констатировал он, "элементы" армии Армении остаются в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
"Кроме того, на этой территории существуют вооруженные силы вымышленного режима. Это также воспринимается как серьезная угроза миру и безопасности в регионе. Они до сих пор продолжают процесс минирования территорий, что является неприемлемым для Азербайджана"
– Хикмет Гаджиев