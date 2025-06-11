Армянская патриархия Стамбула не пожелала встречаться с Пашиняном

Представители Армянского патриаршества Стамбула не пришли на встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, который в рамках рабочего визита провел встречу с представителями диаспоры в турецком мегаполисе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершающий рабочий визит в Турцию, сегодня провел встречу с представителями армянской диаспоры Стамбула, однако так и не увидел в числе ее гостей представителей Армянского патриаршества Константинополя.

Как пояснил редактор местной газеты "Акос" Баграт Эстукян, ее сотрудники не посчитали нужным встречаться с Пашиняном после скандала вокруг Армянской апостольской церкви в Ереване, более того – само патриаршество было закрыто, и премьер не смог попасть туда, а армянский патриарх Стамбула Саак Машалян улетел в США, передает Sputnik Армения.

"Не пришел на встречу и тот, кто заменяет Машаляна в эти дни"

- Баграт Эстукян

В результате на встречу с Пашиняном собрались лишь около 50 человек, которые были приглашены․ Впрочем, все они остались довольны выступлением главы армянского кабмина который рассказал им о повестке визита, добавил Эстукян.